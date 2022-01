A la Une . Vous avez jusqu'au 29 janvier pour déclarer vos animaux exotiques envahissants

Par NP - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 14:11

Déclaration de détention d’espèces animales exotiques envahissantes

Rappel: la date limite de déclaration est le 29 janvier 2022 pour les particuliers.



Afin de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de l'île, un arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire a été co-signé le 28 juin 2021 par les ministres en charge de l’écologie et de l'agriculture. En effet, les espèces exotiques envahissantes sont la première cause de la perte de la biodiversité à La Réunion.



Ainsi, tous les amphibiens, la quasi-totalité des reptiles (sauf les tortues terrestres et 10 espèces nécessitant un certificat de capacité), les mammifères sauvages en dehors de 4 espèces et une espèce domestique (le furet) ont été interdits. Des espèces d’oiseaux et de poissons sont également concernées. Ces espèces menacent la biodiversité originelle de notre île, car elles peuvent les consommer ou prendre leur place dans les milieux naturels. Trois posters joints donnent quelques exemples des espèces concernées.



Les particuliers ont jusqu'au 29 janvier 2022 pour déclarer en ligne les animaux acquis avant le 29 juillet 2021 sur le site

En les déclarant, vous participez ainsi à la préservation de la biodiversité à La Réunion. Ne lâchez pas vos animaux interdits dans la nature. Si vous ne pouvez pas les garder, amenez-les soit au Zoo Parc (06 92 35 41 41), soit au Jardin des Tortues (0262 22 15 00 – pour les tortues seulement) ou encore à la Seor (02 62 20 46 65).

