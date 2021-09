Communiqué Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer vos taxes foncières 2021

La taxe foncière, d’ores et déjà disponible en ligne, est à régler avant le 15 octobre prochain. Par N.P - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 16:22

Le communiqué de la direction régionale des finances publiques :



Votre avis de taxes foncières 2021 est d’ores et déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Si le montant à payer est supérieur à 300 €, deux solutions s’offrent à vous :



• Vous pouvez payer en ligne sur impots.gouv.fr ou sur l’application mobile " Impots.gouv $. Vous bénéficiez alors de 5 jours de délai supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 20 octobre minuit, pour enregistrer votre paiement. Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 octobre.



Bon à savoir : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de vos taxes foncières 2022.



• Vous pouvez également adhérer au prélèvement à l’échéance :

◦ en vous rendant dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr avant le 30 septembre ;

◦ si vous avez reçu votre avis par voie postale et que celui-ci comporte un talon d’adhésion au prélèvement, vous pouvez également adhérer en retournant ce dernier à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre.



Ce moyen de paiement est simple et pratique : votre impôt sera prélevé automatiquement le 25 octobre et votre adhésion vaudra également pour les années suivantes. Ainsi, vous n’aurez plus à vous préoccuper à l’avenir du paiement de vos taxes foncières : il sera automatique !



Pour toute question sur vos contrats de prélèvement, vous pouvez contacter la direction générale des finances publiques via la messagerie sécurisée de votre espace particulier ou appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (heures de la métropole).



Si vous avez un montant à payer inférieur ou égal à 300 € :

• vous pouvez payer en ligne ou opter pour le prélèvement à l’échéance ;

ou également utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par la direction générale des finances publiques