Courrier des lecteurs Vous avez dit mixité sociale ?

Connaissez-vous la cité "Le Ruisseau" dans le quartier de Vauban à Saint-Denis ?



En regagnant mon domicile dans la nuit du 24 vers 2h30 après un réveillon traditionnel en famille (je ne dois pas être normal) j’ai pu me rendre compte du niveau d’incivisme de certains.



Sur le petit terrain de sport situé entre les 2 tours de cette cité, l’illustre DJ David Le Tas avait tout simplement installé sa sono sous un chapiteau improvisé et se permettait de distiller une musique aussi débile qu’assourdissante à tous les habitants du quartier.



En repassant à proximité vers 7h30 pour me rendre à la messe de Noël (je vous dis que je ne suis pas normal) j’ai pu constater que la distribution gratuite de décibels n’était toujours pas terminée… Et le soir c’est un rodéo-moto au pot d’échappement trafiqué qui prend le relais.



Je crois savoir que le maire est garant du droit de ses administrés à vivre dans le calme et la tranquillité. Alors M. le Maire de Saint-Denis vous savez où il y a urgence à intervenir afin de coller au slogan de la SHLMR qui gère ces logements : "Objectif mieux vivre". Jean Reybo Lu 144 fois





