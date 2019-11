Courrier des lecteurs Vous avez bien compris 10 000 € si vous restez 5 ans dans le 93 comme fonctionnaire d’état !

Je ne vous l’assure ce n'est pas une fausse information incroyable, mais vrais. Notre premier ministre le bon Edouard nous l’a annoncé avec fierté !Ainsi que le président du département 93 salue et félicite l’on croit rêver. Que nous reste-t-il à faire dans les départements ou la misère est à tous les coins de rue je pense à mon ile la Réunion. Dans ce département ils ont cassé et l'état accoure c'est bien ce qui s’est passé ! Désaveux reconnus c’est certain, indéniable ils ont gagné ! mais comment et surtout pouvons-nous accepter des positions aussi indignes ,lâche d’un premier ministre et de son gouvernement.



Une question s’impose notre société n’est-elle pas ancrée sur ces trois valeurs « Egalité, Liberté, Fraternité », merci de m’expliquer comment l’état peut mettre de côté la plus grande majorité de ces citoyens ! Ne choisir que les fonctionnaires qui ne sont à aucun moment responsable de la prise de position du ministre qui ressemble à une pièce de Tartuffe mais surtout mettre un peu plus d’incompréhension entre les citoyens. Ne soyons pas dupe votre politique s'appuie essentiellement sur la division,



Ce qui peut nous faire penser aurions-nous une société ou selon ta caste tu seras intégré ou rejeté ! Tu fais partie des premiers de la cordée ou des moins que rien, bien que là nous sommes dans un cas ou la recherche est dans une division des citoyens suivant le proverbe diviser pour bien régner ! Nous pouvons peut-être reconnaitre que notre gouvernement inconsciemment reconnait une forme de pénibilité ! Certainement que nous devrons en prendre conscience ! mais ne jamais oublier dans notre société il n'y a pas que la fonction publique, sinon nous risquons de créer une injustice, voilà ce qui sera difficile de faire passer dans une société ou le corporatisme surtout lorsque l'on parle d'avantage reste plutôt fortement ancré.



Nous ne pouvons être rassuré lorsque le politique distribue ! Ce n’est pas son argent pas celle du grand capital, c'est notre argent celle du peuple !



Revenons sur l’attribution de cette prime dans le 93 Seine Saint DENIS, nos fonctionnaires toucheraient 10 000.00€ pour avoir accepté de rester en poste 5 ans ! Alors que nous sommes dans le département le plus pauvre ou la jeunesse représente plus de 30% de la population de moins de 20 ans ! Quelle devrait être la priorité, Création d’écoles, d’entreprises là nous serions dans une politique sociale. Sur l’école l’annonce du bon Edouard 20 millions € sur 20 vingt ans pour 40 communes lorsque nous savons que la construction d’une école est en moyenne 10 millions €. Alors ou se trouve la cohérence surtout que nous savons tous que la population pour ce département augmentera dans les vingt prochaines années de plus de 300.000 habitants.



Quelle conclusion devons nous tirer sachant que le 93 jouxte l’une des villes les plus riches du monde nous parlons de Paris qui a élimé l’ensemble de ces ouvriers ? Monsieur le premier Ministre vous vous rendez compte il suffit de faire une dizaine de kilomètres pour connaitre en France la pauvreté et ensuite la richesse, connaissez-vous le partage, nous pouvons en douter.



En fait comme toujours des paradoxes que nous sommes dans l’incapacité de comprendre ! la richesse à profusion et deux rues plus loin l’exclusion c’est ce que nos dirigeants ont fait dans notre beau pays la France alors donner 10 000.00€ pour rester dans un territoire ne changera rien à la donne, à moins que et là nous devrions demander des explications a Jupiter « Pourquoi avez-vous supprimé l’observatoire de la pauvreté » Gouvernement lamentable ! Marc MARIE de plus exacerbé ! Lu 87 fois







Dans la même rubrique : < > Courrier à Marlène Schiappa: Papapio "Pères Amor" La Possession 2019….