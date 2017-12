Vous avez aimé les bagarres pour les queues de langoutes? Vous adorerez la razzia de Sambo...

On connaissait les bagarres dans les grandes surfaces pour essayer de s'approprier le plus grand nombre de sachets de queues de langoustes ou de tablettes informatiques. Leurs vidéos ont fait le bonheur des internautes...



Mais faut avouer que c'est une scène assez rare qu'a saisie un abonné de Facebook dans un magasin Carrefour de la Réunion : une famille qui a littéralement dévalisé le rayon de Sambo, cette boisson à base de fruits exotiques...



Sur la photo, on dénombre pas moins que 5 charriots remplis jusqu'à la gueule de canettes.



Soit notre internaute est tombé sur une famille fan de Sambo, qui ne boit que ça, et qui a fait des provisions pour un an. Soit, plus probablement, il s'agit de commerçants qui ont constitué des stocks à bas prix en vue d'une future revente...