Vous allez faire la fête ? N'oubliez pas de désigner un capitaine de soirée

Cette année, 48 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion, soit deux soit 2 de plus que l'an dernier à la même date. La consommation excessive d'alcool et/ou de stupéfiants reste la principale cause des accidents mortels. Car le risque est multiplié par 8,5 avec un conducteur alcoolisé, et par 29 lors d'un mélange avec des stupéfiants.



Alors pour éviter que la fête du nouvel an ne vire au drame, pensez à désigner votre capitaine de soirée, avant de commencer les festivités. Baptisé "Sam", le capitaine s'engage à ne pas consommer d'alcool ni de stupéfiants pour ramener tout le monde sain et sauf.



Autre bon réflexe à adopter : ne pas laisser quelqu'un qui a bu reprendre la route. "Quand on tient à quelqu'un on le retient", rappelle à ce propos la sécurité routière.



Pour rappel, les forces de l'ordre seront particulièrement présentes sur les routes pour des opérations de contrôles.