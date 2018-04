Votre plus beau marché de France : Saint-Pierre à la 9ème place provisoire

La mobilisation est plus que jamais d’actualité pour faire de notre île le centre de France. Le marché de Saint-Pierre a fait l’objet d’un très beau reportage dans le 13H de Jean-Pierre Pernaut du 9 avril.



Une belle palette de couleurs, d’odeurs, de sensations et surtout un cadre magnifique à proximité de l’Océan Indien et à quelques encablures du Piton de la Fournaise.



Saint-Pierre est désormais 9ème dans le classement provisoire sur 25 villes de France et d’Outremer.



Le Département est aux côtés de tous ces producteurs qui proposent des fruits, des légumes et des produits de qualité aux Réunionnais mais aussi aux touristes venus découvrir les mille et une merveilles de notre île magnifique. Au cœur de l’agriculture mais aussi au cœur du développement de notre territoire avec un rayonnement pour faire connaître les richesses de notre île et attirer de nouveaux visiteurs.



Alors n’hésitez plus et votez pour que Saint-Pierre devienne le plus beau marché de France. Vous pouvez voter tous les jours et même 5 fois par jour et sur différents supports (smartphone, tablette, ordinateur). Un clic pour remercier nos agriculteurs, nos producteurs et tous les artisans qui contribuent à enrichir le patrimoine de La Réunion.