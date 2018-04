<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de la Réunion (En attente) Votre plus beau marché de France : Saint-Pierre à la 9ème place provisoire - 9 avril 2018



La mobilisation est plus que jamais d’actualité pour faire de notre île le centre de France. Le marché de Saint-Pierre a fait l’objet d’un très beau reportage dans le 13H de Jean-Pierre Pernaut du 9 avril. Une belle palette de couleurs, d’odeurs, de sensations et surtout un cadre magnifique à proximité de l’Océan Indien et à quelques encablures du Piton de la Fournaise. Saint-Pierre est désormais 9ème dans le classement provisoire sur 25 villes de France et d’Outremer. Le Département est aux côtés de tous ces producteurs qui proposent



Source : Source : http://www.cg974.fr/index.php/Votre-plus-beau-marc... Lu 94 fois