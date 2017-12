Votre mission : créer le jeu

Créer un jeu vidéo en 48 heures… ? Mission impossible ! Et pourtant, nos 48 jammers ont relevé le défi ! 15 productions de jeu vidéo ont vu le jour.Organisée conjointement par la Cité du Volcan et le collectif Bouftang (professionnels du jeu vidéo dans l’île), la 4ème Volcano Game Jam est un marathon annuel de la création de jeux vidéo en 48 heures.Elle regroupe tout ce que La Réunion compte de passionnés de création de jeux vidéo : des professionnels (développeurs, graphistes, game designer, sound designer...), les étudiants de l’ILOI, des écoles d’ingénieur et de l’Université. Chaque équipe compte au moins un artiste et un développeur.Pendant deux jours et deux nuits, les équipes doivent construire pas à pas un prototype de jeu : imaginer le concept, caractériser les personnages et les décors, mettre en place la mécanique de jeu, intégrer les éléments graphiques et sonores, tester et débugger…Comme chaque année, le thème du jeu est imposé dans le cadre de la compétition. Pour cette quatrième édition, les participants ont du construire leur réalisation sur le marronnage.Après de longues heures de travail, les équipes ont finalement présenté leur création face à un jury composé de professionnels et d’institutionnels passionnés. Parmi eux, Didier Chanffray, concepteur de jeu « Little Big Adventure ».Originalité du game play, respect du thème, qualité graphique et innovation du jeu, tels étaient les critères d’évaluation appliqués par les membres du jury.