A la Une . Votre météo du week end

Hormis quelques nuages présents sur l'Est du département en début de journée, notre île se réveille sous un ciel clair, prévoit Météo France. Par LG - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 06:43

En cours de matinée ce samedi, les cumulus prennent progressivement l'assaut des pentes, laissant les plus hauts sommets et les cirques dans de franches éclaircies jusqu'en fin de matinée. L'après-midi, la couche nuageuse s'épaissit quelque peu et des averses se déclenchent sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest. Des débordements s'opèrent un peu plus tard vers les littoraux associés et quelques gouttes peuvent alors concerner la route du littoral et le chef-lieu avant la fin de journée.



Les températures maximales dépassent les 30°C sur le littoral avec même 32°C possibles dans l'Ouest. On attend 25 à 26°C dans Cilaos et entre 18 et 20°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé de secteur Sud-Est souffle modérément sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est de l'île. Des rafales entre 45 et 55 km/h sont attendues sur ces régions. L'après-midi, il prend une composante Sud sur les plages de l'Ouest et souffle également en rafales vers 50 km/h.



La mer est peu agitée dans les régions déventées du Nord-Ouest mais agitée de Saint-Joseph à Champ-Borne au déferlement d'une petite houle d'alizé voisine de 1,50 mètre qui se creuse en soirée.



Dimanche, l'alizé d'est apporte des nuages ainsi que des averses sur l'est du département tout au long de la journée. Pas d'évolution à attendre donc, à contrario de la partie ouest du département où la matinée est très agréable et ensoleillée malgré la présence de nuages élevés. L'après-midi, les pentes de Saint-Paul Saint-Gilles et Saint-Leu se couvrent puis deviennent pluvieuses. Les averses concernent le littoral ensuite. Les côtes nord et sud bénéficient d'éclaircies à la faveur de rafales de vent atteignant les 60 km/h. Le Volcan et le Maïdo sont également ventés. La mer est agitée à forte sur le Sud Sauvage. Une houle de sud-est de 2 à 2.5 mètres déferle le long des côtes Sud-Est et Est.