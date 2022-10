A la Une . Votre météo du dernier week end du mois d'octobre

Découvrez les ​prévisions établies par les spécialistes de Météo France pour ce dernier week end du mois d'octobre. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 06:10

Le week-end s'annonce agréable. En effet, peu de nuages sont présents sur le département. Au fil des heures, le scénario est assez similaire à la veille. Les nuages se développent dans un premier temps sur les pentes sans réelle préférence de région car le vent est faible en altitude.

L'après-midi, la couverture nuageuse est marquée dans l'intérieur avec de faibles averses qui se déclenchent par place sur les hauteurs du département sans réelle préférence. Soleil et nuages se partagent le ciel sur le littoral.



Le vent de Nord-Est faiblit au cours de la mi-journée sur le Port puis les brises se généralisent partout ainsi que dans les Hauts l'après midi.



La mer demeure agitée principalement avec la houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 m qui déferle le long des côtes Ouest et Sud.

Les prévisions pour le dimanche 30 octobre Même si le ciel se montrera encore chargé, c'est plutôt l'évolution diurne qui dominera, avec des débordements pouvant occasionner de faibles averses sur les pentes du Nord-Ouest entre la Possession et Trois Bassins, ainsi que des hauts de St-Leu jusqu'aux Makes à l'Entre-Deux.



Les températures au lever du jour iront de 7 à 8 degrés vers le volcan et Cilaos, elles atteindront au maximum 26 à 27 degrés sur le littoral.



Le vent est faible en général, dominé par les brises, mais l'alizé sera de retour en cours d'après-midi, atteignant 25 à 30 km/h sur les côtes Nord et Sud avec des rafales jusqu'à 50 km/h.



La mer sera agitée, localement peu agitée le long du littoral Nord, devenant forte au Sud la nuit suivante. Présence d'une petite houle d'alizé inférieure à 1,5 mètre entre St-Denis et Ste-Rose. Houle australe de 1,5 mètre à 2 mètres, s'amplifiant jusqu'à 2,5 mètres en soirée et la nuit suivante.