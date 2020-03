A la Une . Votre groupe sanguin a-t-il une influence sur la transmission du Covid-19 ?

Les personnes du groupe sanguin A présenteraient plus de risques de contracter le Covid-19. L’information relayée sur les réseaux sociaux a été taxée de "fake news". Mais c’est ce que concluent les premiers résultats d’une étude chinoise diffusée sur un site spécialisé dans la publication de rapports scientifiques préliminaires.



Les chercheurs ont étudié 2100 personnes contaminées et hospitalisées dans des hôpitaux de Wuhan et Shenzhen et ont comparé les analyses à celles de 37000 habitants de Wuhan non infectés.



Les personnes du groupe sanguin O ont 33 % moins de risques d'être infectés par le Covid-19 que les autres, tandis que les personnes du groupe A ont 20 % de risques en plus de l'être, par rapport aux personnes des autres groupes. Autre découverte : l’âge et le sexe n’ont pas d'"effet" sur les chiffres.



Des résultats préliminaires à prendre avec précaution car non validés, relativise Jacques Le Pendu, directeur de recherche à l’Inserm au laboratoire de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers. Le scientifique a, lui, travaillé en 2008 sur le rôle des groupes sanguins dans la sensibilité au SRAS, un autre coronavirus. Selon les groupes sanguins, les personnes disposent d'anticorps différents. Les personnes du groupe O disposent naturellement d’anticorps anti-A et anti-B. En revanche, les sujets O peuvent être contaminés par d’autres sujets O. Nicolas Payet Lu 2565 fois







Dans la même rubrique : < > Covid-19: Lancement de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr Mort de 20 résidents d'un Ehpad des Vosges, "en lien possible avec le coronavirus"