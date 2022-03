A la Une . Votre dossier médical en ligne "Mon Espace Santé" arrive à La Réunion

"Mon Espace Santé" arrive à La Réunion, annonce ce matin la CGSS. Il s'agit d'un espace numérique personnel et sécurisé, proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé. Le dispositif a vocation à devenir le carnet de santé numérique interactif de tous les assurés. Par SF - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 10:26





Ce service vient d’être déployé pour garantir un passage à la santé digitale. Cet espace individuel permet de garder le contrôle sur ses données de santé, de stocker et partager en toute sécurité tous les documents et informations utiles pour votre suivi médical avec ses professionnels de santé.



Ce dossier médical en ligne permet à chaque patient de retrouver en un seul endroit, sûr et facile d’accès, toutes ses informations de santé (traitements, résultats d’examens, radios, ordonnances, carnet de vaccination). Il peut y ajouter librement tout document utile à sa prise en charge. Son médecin traitant, son pharmacien et tous les autres professionnels de santé qui le suivent pourront aussi l’alimenter, si le patient les a autorisés à le faire.



L’utilisateur peut également renseigner son profil médical avec des informations personnelles comme ses allergies et antécédents familiaux ou encore y enregistrer ses mesures médicales (poids, taille, tension, glycémie, etc.).



Le patient décide seul d’accorder ou non à un professionnel l’accès à ses documents. Il lui est possible de masquer un document à tout moment.



"C’est une version fortement améliorée du DMP"



Désormais accessible dans toute la France, ce nouveau service garantit à ses usagers la protection de leurs données de santé et la préservation du secret médical, indique la plateforme Ameli.fr.



Une fois connecté à la plateforme, l’assuré accède à d’autres fonctionnalités telles qu’une messagerie santé ou un catalogue de services et d'applications de santé référencés par les services publics.



"Suite au succès du Dossier Médical Partagé (DMP), Mon Espace Santé a été créé. C’est une version fortement améliorée", explique Benoît Sério, directeur de la Sécurité sociale.



"82% des français sont favorables à ce carnet de santé, selon une étude menée par France Assos Santé", déclare sa représentante locale Véronique Minatchy. 56% d'entre eux mettent une alerte sur la confidentialité des données. "Le système est sécurisé et les données stockées en France", assure sur ce point Benoît Sério.



Pour Christine kowalczyk, médecin généraliste et présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, l'adhésion des patients à cet espace numérique va faciliter la vie de tous et notamment des professionnels : "notre métier, c'est synthétiser et partager l'information au bon moment", explique-t-elle.



Pour activer votre espace personnel



Un code confidentiel est envoyé par e-mail ou par courrier pour activer votre espace personnel sur



