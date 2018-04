Votre déchèterie est en fête à Plateau Caillou ! Rendez-vous le samedi 5 mai.

Rapportez vos petits matériels électriques ou électroniques en panne (lampe, radio, sèche cheveux, …). Direction le Réparali Kafé pour leur donner une nouvelle vie !

Au programme : samedi 5 mai de 9h à 16h

Parcours ludique

Stands de sensibilisation

Jeux thématiques

Animations (expo, graff, …)

Table de discussion

Ateliers (récup’, tressage, jardinage au naturel, …)

À partir de 9h : accueil du public

À partir de 10h : inauguration officielle et lancement du jardin au naturel, du Trokali réaménagé, du nouvel espace d’échanges avec les usagers

15h : Pièce de théâtre jouée par les enfants du périscolaire des écoles Blanche Pierson et Jean Monnet

15h25 : Grand concours du tri

15h40 : Remise des cadeaux et animation musicale avec un pot pourri spécial environnement

Attention : Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pour accéder au site. Merci de votre compréhension.

Habitués ou futurs usagers, nous vous invitons à entrer dans les coulisses de la déchèterie. À travers un parcours ludique, vous découvrirez tous les équipements à votre disposition et vous familiariserez avec le fonctionnement du site. Avec nos médiateurs, le tri des déchets, le recyclage, le réemploi et la récup’ se dévoileront à vous à travers différents stands, ateliers et jeux. Nous comptons sur votre participation active. De nombreux cadeaux sont à gagner !Et oui ! Pourquoi jeter des objets que l’on peut réparer ou réutiliser ? Ne jetez plus ! Triez vos affaires (vêtements, jeux, livres, accessoires, …) et apportez-les dans le Trokali qui sera réaménagé pour l’occasion avec du mobilier en bois de palette réutilisé. Un nouveau décor, dans l’esprit du concept… Un espace de brocante gratuite, ouvert toute l’année (du lundi au vendredi de 9h à 16h), où vous pouvez déposer ce que vous n’utilisez plus et repartir avec l’objet de votre choix. Autant de déchets détournés de l’enfouissement et transformés en ressources !Découvrez aussi les nouveaux espaces de la déchèterie de Plateau Caillou : le jardin au naturel participatif et le nouvel espace d’échanges avec les usagers.En présence des associations du quartier, soyez de la partie avec nous…► Toute la journée► Les temps fortsVoilà un programme à la fois ludique et pédagogique qui ravira petits et grands… Nous vous attendons nombreux entre 9h et 16h !