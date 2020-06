Votre clic vers un coeur

Bonjour les Virtuels-Hôtes

J’aimerai avoir des votes

En vous conviant à une promenade

Le temps d’une courte ESCAPADE



Je suis en compétition pour un grand prix

C’est un comité de lecteurs qui m’a choisie !

Le concours ?

La réponse est dans la rubrique Très très courts



Réunionnaises, Réunionnais

J’espère aussi de la solidarité là où je suis née

Parlez-en autour de vous

C’est gratuit sans l’ombre d’un sou



Un clic, un vote, un cœur

Seront trois gouttes de bonheur

Auxquelles j’ajouterai de la fierté

Partagées avec vous en sincère liberté



Si au prochain été

En Métropole

Je suis qualifiée et citée

Pour me retrouver en finale

Je n’oublierai pas votre geste anonyme et cordial

! Parole d’une Créole !



Je vous joins le lien https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/escapade-15

Cela ne me coûte rien

Diantre ! c’est le mien !

Il ne peut que me faire du bien !



Pour trois minutes

Aidez-moi à toucher au but

En oubliant légèrement la politique

Et votez Annick



Maman au bras de Papa, juste un hommage à tous les deux…

L’illustration sera assurée par ma fille, Emilie.



Mille mercis si vous y participez.