Votre Trokali de La Possession rouvre ses portes ce mardi 26 décembre !

Le TCO est heureux de vous annoncer la réouverture imminente du Trokali de Saint-Laurent !Après quelques mois de fermeture, votre espace de brocante gratuite de La Possession s’est refait une beauté…Dès ce mardi 26 décembre, et de 9h à 16h, les agents du centre de propreté de Saint-Laurent auront le plaisir de vous accueillir de nouveau dans votre Trokali.Ce n’est pas parce qu’un objet ne vous sert plus qu’il est devenu inutile. Il pourra servir à quelqu’un d’autre !En cette période de fêtes, vous-mêmes ou vos enfants avez certainement reçu beaucoup de cadeaux… Vous vous retrouvez peut-être avec des jeux ou objets que vous avez déjà (en doublon !) ou des cadeaux qui ne vous plaisent pas vraiment…Profitez aussi de la nouvelle année ou des vacances, faites du tri dans vos affaires ! Vous pourrez ainsi désencombrer votre maison et redémarrer sur le bon pied…Ou peut-être vous comptez déménager bientôt ?Pourquoi jeter, alors que vous pouvez donner ou échanger ?