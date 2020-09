Votons pour choisir tous les députés du Département

Actuellement nous votons pour choisir un député dans une circonscription. Mais grâce aux média virtuels ou non, nous pouvons facilement connaître tous les candidats du Département. Et alors nous devrions pouvoir choisir tous nos députés de notre Département. Dame Démocratie ne s'en porterait que mieux. Et alors adieu à la circonscription électorale. Et c'est une belle opportunité pour diminuer le nombre des députés sans fâcher telle circonscription ou telle autre.



De même actuellement, on vote pour un seul conseiller départemental dans le cadre encore plus restreint du canton. Tout logiquement, la logique appelle à choisir tous les conseillers départementaux de son propre Département. Et donc plus aucun canton, lequel devra laisser son empreinte ... seulement dans l'histoire ancienne.



Embellissons dame Démocratie !