Votez pour les meilleures photos des Zones humides à La Réunion

Le concours photo sur les Zones humides de La Réunion se termine après quatre mois de compétition. Les participant.e.s envoyaient plus de 160 photographies à la Réserve naturelle de l’Étang Saint-Paul. Le grand public va maintenant pouvoir voter sur internet pour décerner le Grand Prix du Public. Nous publions en intégralité le communiqué de la Réserve naturelle relatif à cette actualité.Du 20 mai au 20 septembre 2020, s’est tenu le concours photo sur les “Zones humides de La Réunion” organisé par la Régie Réserve Naturelle Nationale Site International Ramsar (RNNESP).Après 4 mois de concours, ce sont plus de 160 photographies qui ont été adressées à la Régie RNNESP.Au travers des 5 catégories suivantes “Faune; Flore; Paysages et espaces naturels; Noir et blanc; et Macro” les photographes amateurs et professionnels ont posé un regard intense sur les zones humides de La Réunion.Les zones humides (étangs, pandanaies, embouchures de ravines et rivières …) sont des écosystèmes rares à La Réunion. Elles participent activement à la protection des populations, à la diminution de l’impact des changements climatiques ainsi qu’à la protection d’une biodiversité riche (poissons, insectes, oiseaux…)Pour clore ce concours, le vote pour décerner le Grand Prix du Public aura lien du 02 novembre au 10 novembre inclus sur internet.Pour voter, il suffit de se rendre sur le site internet de la Réserve en cliquant ci-après : Vote Grand Prix du public.Toutes les photos sélectionnées sont disponibles sur notre site internet ici : 25 photographies sélectionnées.Les résultats du concours photo seront annoncés le 13 novembre 2020, lors d’Intermèdes Nature, les nuits du film de nature de La Réunion.