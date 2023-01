A la Une . Votez pour faire remporter le prix Puskás à Dimitri Payet

Le capitaine de l’OM est nommé pour le titre du plus beau but de l’année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 14:34

Après avoir remporté le titre du plus beau but de la saison 2021/22 de l'UEFA Europa Conference League par l’UEFA, c’est à présent le prix Puskàs que Dimitri Payet peut convoiter. Son incroyable reprise de volée lors du quart de finale aller face aux Grecques du PAOK Salonique fait partie des nommés de l’année pour le prestigieux titre de plus beau but de 2022.

Pour choisir vos deux buts préférés après celui de Dimitri Payet, vous pouvez voter Néanmoins, la concurrence est forte face à lui. La bicyclette du Brésilien Richarlison face à la Serbie, la chevauchée fantastique de Théo Hernanndez avec l’AC Milan, le scorpion de l’Australien Alou Kuol ou la talonnade de l’Anglais Alessio Russo sont également de formidables prétendants. Le statut aidant, Killian Mbappé pourrait tous les coiffer au poteau avec son deuxième but lors de la finale de la Coupe du monde.Pour choisir vos deux buts préférés après celui de Dimitri Payet, vous pouvez voter ici



