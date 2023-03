Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Votez en ligne pour sauver une œuvre d’art à La Réunion





Pour cette seconde édition du grand concours national, 131 œuvres d’art ont été signalées partout en France. Ces œuvres, après vérification de leur éligibilité, ont été présentées à un jury composé de représentants d’Allianz France et de la Sauvegarde de l’Art Français, afin d’établir une liste de finalistes pour le vote. Le jury a présélectionné deux oeuvres pour la zone Océan Indien (Mayotte, La Réunion) pour la rareté de leurs qualités artistiques et le niveau d’urgence de la restauration pour leur sauvetage.

Un vote est désormais ouvert en ligne sur le site de la Sauvegarde jusqu’au 21 mars à 23h59 (UTC+1) pour sélectionner dans chaque région une œuvre qui bénéficiera, pour sa restauration, d’un soutien de 8 000 euros de la part d’Allianz France. Chaque ville et village de France conserve dans ses bâtiments et espaces publics un grand nombre d’œuvres d’art : tableaux, sculptures, éléments du patrimoine mémoriel, industriel ou scientifique, qui subissent le passage du temps. Sans la vigilance des citoyens et sans restauration, ces repères communs disparaîtront.



Engagés dans la préservation du patrimoine de proximité, la Sauvegarde et Allianz France vont primer pour cette édition 16 projets (13 en France métropolitaine et 3 pour les territoires ultramarins regroupés en 3 régions).



« Nous sommes très heureux d’étendre à l’Outre-mer le Plus Grand Musée de France pour cette deuxième édition. Nous invitons tout le grand public à voter pour la restauration d’une œuvre qui le touche personnellement. Ces œuvres font partie d’un patrimoine commun à préserver ensemble. Nous nous réjouissons particulièrement de la mobilisation des Agents Généraux d’Allianz à l’Outre-mer en faveur d’un patrimoine de proximité, qui leur est familier, à travers les territoires ultramarins. Présent dans 77 points de vente, Allianz à l’Outremer peut en effet s’appuyer sur une présence de longue date avec des délégations régionales, qui renforcent le contact avec le terrain et la reconnaissance des spécificités locales. » souligne Marie-Doha Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication d’Allianz France.



Pour La Réunion, l’oeuvre sélectionnée est : La Fontaine de la Vierge à Saint-Paul



La fontaine de la Vierge est située sur la place de l’église de Saint-Paul à La Réunion. Elle a été érigée en 1867 suite à un don de Jean Hoarau de La Source, maire de la ville. Elle porte l’inscription de ce don. Réalisée en fonte, elle provient des fonderies Ducel, une des plus grandes fonderies d’art du XIXe siècle, qui fut ensuite en 1877 rachetée par les fonderies du Val d’Osne. Plusieurs fontaines produites dans cette usine d’Indre-et-Loire ont été exportées à La Réunion, telles la fontaine de l’église de Saint-Benoît et celle de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis.



Elle représente une Vierge à l’Enfant, enveloppée d’un manteau et portant l’enfant dans ses bras. Cette statue est encadrée sur le socle de quatre figures d’enfants ou « amours » chevauchant des dauphins. Cet ensemble est posée au centre d’un bassin de forme hexagonale. La fontaine n’a connu aucune opération de restauration depuis sa protection au titre des monuments historiques. Elle n’est plus en eau depuis au moins une dizaine d’années. Elle a été recouverte d’une peinture polychrome ; ces couches sont actuellement très écaillées, avec des départs de corrosion au-dessous. La restauration nécessiterait une étude pour la remise en eau, ainsi que des questions de polychromie, puis le traitement de la corrosion et la remise en peinture.



