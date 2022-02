Vote religieux ou vote citoyen...

"Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas » : cette prophétie est souvent attribuée à André Malraux (1901 – 1976), écrivain et ministre de la Culture (de 1959 à 1969) pendant la présidence de De Gaulle. Frédéric Worms "Par extrapolation, on peut constater que jamais autant les Religions ont été prises en otage dans les élections présidentielles qui s'annoncent....et les Catholiques pour cible de bien voter ou faire alliance avec le diable 😈.

"Ben voyons !"

Qui plus est ce sont les laïcards les plus outranciers et qui d'ordinaire pissent sur ceux qui viennent leur donner des conseils et des choix de vote !

Comme jadis, Jeanne d'Arc voulait sauver la France, Zemmour veut sauver l'Occident chrétien contre l'Orient qui envahit chaque jour un peu plus l'espace réservé jusque là à la domination blanche, façon occidentale... c'est son choix guidé par son idéal, c'est son droit.

Personne ne vous oblige à le suivre... l'idéal de votre voisin n'est pas forcément le vôtre et l'idéal d'un candidat à une élection ne vous oblige pas à le suivre.... mais la démocratie exige qu'il ait le droit de présenter son choix.

De tout ce charivari politico religieux, on se demande ce que devient le vote citoyen qui gère la vie de tous les jours dans les chaumières, dans les bureaux, dans les usines, dans les transports, dans les villes et dans les campagnes.. Dieu n'est-il pas déjà présent ? Et si le citoyen s'occupait plutôt de ce qui lui reste à faire de son initiative, de sa participation, de son choix de vie... dieu fait son œuvre et vous, faites votre devoir.