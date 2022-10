A la Une . Vote pour la constitutionnalisation de l’IVG : Qu’ont voté les sénateurs réunionnais ?

Mercredi dernier, le Sénat a rejeté la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception. Du côté des sénateurs réunionnais, seuls les hommes ont voté pour. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 14:50

La première bataille a donc été perdue. Le 19 octobre, le Sénat a rejeté en première lecture la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’IVG et à la contraception. Sur 311 suffrages exprimés, 172 ont voté contre et 139 pour.



Ce projet de loi était transpartisan avec des cosignataires venus de 7 des 8 groupes politiques présents au palais du Luxembourg. Seuls les Républicains, majoritaires dans l’hémicycle, étaient contre.



Parmi les 4 sénateurs réunionnais, Michel Dennemont et Jean-Louis Lagourgue ont voté pour, tandis que Viviane Malet a voté contre. De son côté, Nassimah Dindar s’est abstenue.



La majorité présidentielle Renaissance et la NUPES préparent déjà deux projets de loi à l’Assemblée nationale. Les macronistes souhaitent présenter leur texte le 9 novembre en commission des Lois dans la semaine du 28 dans l’hémicycle.



Lorsqu’elle est votée dans les mêmes termes par les deux chambres, une proposition de loi constitutionnelle doit ensuite être soumise à référendum pour être définitivement adoptée. Une approbation en Congrès peut être nécessaire pour une proposition de loi.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur