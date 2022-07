A la Une .. Vote de la motion de censure : Les députés NUPES de La Réunion ont tenu leur promesse

Les six députés réunionnais appartenant à l'intergroupe de la NUPES ont voté la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. En toute logique, seule Nathalie Bassire n'a pas fait la démarche. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 12:06

Les six députés ultramarins intergroupes ont voté ce 11 juillet la motion de censure du gouvernement d’Elisabeth Borne, déposée par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).



Cette motion n'a pas suffit pour renverser le gouvernement. Cela aurait nécessité la majorité absolue de 289 voix et était impossible sans les suffrages des députés des groupes Les Républicains (LR) et Rassemblement national (RN).



Dans les différents groupes - Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon dans celui de La France Insoumise, Emeline K'Bidi, Karine Lebon et Frédéric Maillot dans celui de la Gauche démocrate et républicaine, Philippe Naillet dans celui des Socialistes et apparentés -, les députés de La Réunion ont tenu leur promesse en glissant leur bulletin dans l'urne.



Seule Nathalie Bassire n'a, en toute logique, pas voté la motion qui a recueilli au total 146 voix. Le seul votant hors Nupes est le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.