Vosges : Une enfant de cinq ans retrouvée morte, un adolescent mis en examen

La ville de Rambervillers dans les Vosges est sous le choc après la découverte macabre faite le mardi 25 avril. Une fillette de 5 ans, signalée disparue par ses parents dans l’après-midi, a été retrouvée morte dans un sac plastique.



L’enfant jouait dans un square à proximité de son domicile lorsque ses parents ont alerté les forces de l’ordre. Le suspect principal a contacté lui-même les gendarmes peu de temps après et leur a indiqué être en présence de la fillette, indique le procureur de la République d’Epinal. Des propos rapportés par France 3 Grand Est.



Les gendarmes se sont rendus chez l’adolescent et y ont découvert le corps sans vie de l’enfant de cinq ans dans un sac plastique. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.



Le suspect âgé de 15 ans fait déjà l’objet d’une mise en examen pour des chefs de séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineur. Il est soupçonné d’avoir violé deux garçons en 2022. Le jeune avait été placé en centre éducatif fermé jusqu’en février 2023 après quoi il était revenu au domicile familial. Le procureur de la République insiste sur le fait que les rapports du suivi par la protection judiciaire étaient “très positifs” et qu’il n’y avait pas eu de fugues.



L’adolescent a été présenté devant le parquet jeudi après-midi et a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire.