Vos vaccins sont-ils à jour ?

Dans une semaine, 15 enquêteurs soumis au secret médical sillonneront l’île afin de recueillir auprès de 960 personnes des données de vaccination inscrites sur les carnets de santé.

La dernière enquête remonte à 1995, il était donc temps de réévaluer le taux de couverture vaccinale à La Réunion, tant pour les vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos et polio) que les vaccinations recommandées (coqueluche, pneumocoques, haemophilus).



C’est à partir des classes d’âge que les professionnels peuvent déterminer si la couverture vaccinale est bonne. Par exemple, entre 24 et 59 mois, les enfants doivent normalement avoir eu leurs trois injections de détection polio ainsi que leurs premiers rappels.



A titre d’exemple, entre 1996 et 2005, 16 cas de tétanos ont été notifiés à La Réunion. Mais les résultats d’étude de la CIRE Réunion Mayotte (cellule inter-régionale d’épidémiologie) évoquent une recrudescence de la coqueluche. Ainsi, cette enquête dite "en grappe", utilisée par l’OMS et dans le monde entier, sera particulièrement centrée sur les jeunes adultes.

" La coqueluche une maladie qui continue à circuler, les jeunes nourrissons peuvent l’avoir par transmission si les jeunes parents ne sont pas à jour dans leurs vaccins ", explique le docteur Emmanuelle Rachou, directrice de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé).



Dans cette enquête, on n’évalue pas les vaccinations à la grippe. Cette dernière fait actuellement l’objet d’une autre étude pour vérifier si la classe d’âge de plus de 65 ans se soumet aux vaccinations contre la grippe saisonnière et si les personnes à risque suivent les recommandations.



"La vaccination est un acte altruiste. En se protégeant, on protège les autres", a conclu la directrice de l’ORS.