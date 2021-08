Vos tickets restaurants 2020 arrivent bientôt à échéance

Vos titres restaurants de l'année 2020 arrivent à échéance cette fois-ci pour de bon.



Vous pouvez utiliser les titres restaurants datés de 2020 jusqu'au 31 août 2021 inclus avec un plafond de 38 € par jour dans les restaurants. Quelles sont les règles d'utilisation à partir du 1er septembre 2021 ? Que pouvez-vous faire des titres 2020 non utilisés ? Tour d'horizon.



Jusqu'au 31 août 2021, vous pouvez payer avec vos tickets restaurants la somme de 38 € par jour (au lieu de 19 €) y compris le dimanche et les jours fériés. Les tickets peuvent également être utilisés pour le « click and collect » ou pour les livraisons de plats vendus par ces établissements. Le dispositif concerne les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide mobiles ou non, les établissements de self-service, les restaurants dans les hôtels et les brasseries proposant une offre de restauration.



Le plafond reste à 19 € par jour en supermarché ou magasin alimentaire.



À partir du 1er septembre, le plafond de paiement repasse à 19 € par jour dans les restaurants (comme en supermarché) tandis que le paiement le dimanche et les jours fériés redevient interdit, sauf pour les salariés qui travaillent ces jours-là.



Enfin, jusqu'au 15 septembre, il est possible d'échanger gratuitement des tickets restaurants de 2020 non utilisés en les rendant à son employeur pour obtenir des titres-restaurants 2021 valables jusqu'en janvier ou février 2022.