Vos sorties musicales des vacances

Les artistes se sont mobilisés pour faire danser et chanter les Réunionnais durant la trêve scolaire alors même que les mesures restrictives liées à l'épidémie de Covid ont été en partie levée, permettant de retrouver une liberté partielle. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 17:21

Les chanteurs et DJ sont nombreux à avoir mis en ligne des clips depuis près de deux semaines. On fait le point sur vos sorties musicales à La Réunion.

















De WizDom à WizDom Atikaf, à Atikaf. L'artiste a fini sa transformation et nous offre un hommage à La Réunion et à son histoire grâce à une collaboration réussie avec Nirvana Studios.











Une nouvelle chanson reggae pour Kaf Malbar qui continue d'explorer sa spiritualité. Il appelle à la positivité, à la recherche d'une force extra-sensorielle pour traverser des chemins de vie périlleux.









Le deuxième chapitre de l'idylle entre Nesly et Mikl a été dévoilé la semaine dernière. L'Antillaise est revenue pour le Réunionnais.







Médérice a mis en ligne un séga d'utilité publique, un message de prévention contre les "copains/ennemis" :









Olivier Brique nous parle d'amour, comme à son habitude :









Barth abonde d'amour et est prêt à planer et voyager avec sa dulcinée :







Pas de clip pour ce "banger" de boîtes de nuit, délivré par PLL avant leur tournée :







Toujours pendant les vacances, DJ Maddy Mad et Nahyl ont proposé un tube pour les collés-serrés des nuits endiablées en boîte de nuit.



