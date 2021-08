A la Une . Vos sorties musicales de la semaine : Du Séga Pass sanitaire à DJ Sebb

Les artistes réunionnais ont été très prolifiques ces derniers jours pour ambiancer les Réunionnais confinés depuis le week-end dernier. On fait le point sur tous les clips et chansons diffusés récemment sur les plateformes de streaming. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 15:47



DJ Sebb, Bigg Frankii - Pikot-Li



La connexion Réunion-Maurice est forte durant l'hiver austral. La Réunion a pu exceptionnellement être observée depuis Maurice cette semaine et le lendemain, le mastodonte de la musique locale a publié un featuring avec un artiste mauricien avec lequel il avait déjà travaillé auparavant.









DJ Tymers X T Matt X St Unit - Assume Sa Aster



Ce n'était qu'une question de temps avant que le duo de choc qui avait marqué les esprits avec " Jiggle It " (1,3 million de vues sur YouTube) ne revienne sur le devant de la scène. Les rappeurs enchaînent les punchlines tour à tour sur un rythme endiablé. "Nou débark for", affirme T-Matt dès le début de la chanson. Les piques à la concurrence sont nombreux mais la décence ne nous permet pas de les citer ici. Ecoutez plus tôt :



Kaf Malbar ft. Rikos - Big Machine



Le roi de la dancehall nous gratifie depuis plusieurs semaines de nouvelles réalisations. De " Méchanceté ", à " La O ", en passant par " Natural Mystic ", le Chaudronnais montre l'étendu de son talent mais aussi sa maturité. "Chaque son, c'est de la balle-la-la", déclare-t-il. Difficile de le contredire :



Joe Rem - Incroyable



On retrouve le membre du 240gang dans un mood moins dark que d'habitude, sur une instru très entraînante mais avec des punchlines toutes aussi directes, preuve que le Saint-Andréen fait toujours du "rap salace" :











Sélio - Mi Aim A Ou Toujour



Il n'y a pas que le rap et le kompa dans la vie. Le séga inspire encore les artistes. Et Sélio nous parle ici d'amour et pour toujours :











JF Aubin - Sega Pass sanitaire



Et puisqu'on parle de séga, on a eu droit cette semaine au séga Pass sanitaire.









Tathan - Mon Cafrine



L'amour, ce n'est pas que le bonheur mais aussi les épreuves à passer et à surmonter. Tathan nous parle du retour de sa dulcinée dans sa vie.









Calixte - La Malice



"Toué lé zalou ! (Sauvage !) Toué lé malfondé !" lance Calixte. Car le séga permet aussi de régler ses comptes en musique avec un voisin qui doit "changer sa mentalité"...













Whity Matimal - Ensemble



"Même tes parents souhaitent que l'on soit ensemble", assure le Saint-Joséphois à sa dulcinée. Le membre de Los Yabos nous offre une chanson d'amour solo et passe au message aux haters qui feront "les gros yeux quand tu seras enceinte". Programme chargé pour Whity Matimal, donc :





PLL feat Avi S & DJ Sebb - Delbor



On en a déjà parlé dans la semaine, mais on vous le remet ici : le nouveau clip de PLL , tourné entièrement dans les rayons d'un hypermarché du Sud de La Réunion, a déjà rassemblé plus de 200.000 vues en quelques jours.



Sueilo feat AB3S - Jour et nuit



On vous en aussi déjà parlé dans la semaine. La Réunionnaise nous délivre une œuvre trilingue accompagnée par AB3S et avec Isnel en guest star dans le clip.



Natacha Tortillard - La Réunion lé la



"Dan' temps", se rappelle Natacha Tortillard qui rend hommage à la culture réunionnaise :







