Vos revendications peuvent être remontées jusqu'à la ministre

Six thématiques ont été retenues et doivent canaliser les doléances des citoyens en colère. "Vie chère, taxes, santé, retraites, environnement,…", les questions de société balisent le tour de parole pour permettre à la grogne populaire de se matérialiser en propositions concrètes.



Les partis politiques et syndicats sur la touche



Enfin, une dernière question a également toute son importance puisqu’elle interroge les Gilets jaunes sur l’intérêt d’élaborer, comme en Suisse, un modèle de référendum d’initiative populaire, sous condition de récolter un seuil de signatures.



Le registre peut être complété devant la préfecture mais pour ceux qui ne pourraient s’y rendre, une adresse mail est également mise à disposition "contact@giletsjaunes.re". Autre méthode possible : vous rapprocher des porte-paroles désignés dans chaque ville "pour qu’ils apportent vos revendications à la préfecture ou les communiquent par email", précise l'organisation.

Objectif : dégager des propositions qui seront exposées à la ministre des Outre-mer dont la venue est annoncée pour le milieu de la semaine prochaine. Si les revendications restent à formaliser par écrit, une chose est certaine à cette heure : "Nous ne voulons qu’aucun parti politique ou syndicat s’approprie le mouvement", exhorte l'organisation des Gilets jaunes.

