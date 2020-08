Vos rendez-vous culturels sur Saint-Paul pour ce mois d’août

Au programme ce mois d’août 2020

Randonnée

Samedi 1er : Le patrimoine défensif

Marches patrimoine

Samedi 15 : Chemin pavé Bellemène

Samedi 29 : Grand chemin

Samedi 29 : Sur les pas des Anglais

Ateliers

Samedi 1er : Atelier bœuf moka et cabri en papier mâché

Samedi 1er : Atelier Tisanèr

Mercredi 5 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 8 : Atelier Ranger

Samedi 8 : Atelier Croquis

Mercredi 12 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 15 : Atelier Capteur de rêve

Samedi 15 : Conférence

Mercredi 19 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 22 : Atelier photographie

Samedi 22 : Atelier Capteur de rêve

Mercredi 26 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 29 : Atelier photographie

Samedi 29 : Atelier Tisanèr

Samedi 29 : Projection et débat

Visites guidées

Samedi 8 : Cimetière marin

Samedi 8 : Les deux guerres

Samedi 22 : Une histoire de Saint-Gilles

Samedi 22 : Arbres remarquables

► + d’infos

Visioconférences et animations gratuites

Renseignements et réservations obligatoires : Service Culture 0262 34 58 77 | patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

Découvrez les richesses architecturales et patrimoniales de la Ville, avec le concours de guides-conférenciers professionnels.Visite guidée, randonnée urbaine, marche patrimoine, exposition et atelier “Les savanes”, atelier famille, atelier photographie, …Faites votre choix et profitez de ce riche programme (dans le respect des gestes barrières) !