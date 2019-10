A la Une ... Vos questions et messages à Emmanuel Macron Vous avez été nombreux à participer via contact@zinfos974.com et via Facebook. Alors que le président de la République est actuellement en visite à La Réunion, nous avons compilé vos messages et vos questions à Emmanuel Macron. Emploi, vie chère, violences faites aux femmes, retraite... autant de sujets qui font partie des préoccupations majeures des Réunionnais.

"Monsieur Macron,



Vous dites que vous ne voulez pas réduire les taxes pour les produits importés et ainsi réduire l'écart de prix important entre la Réunion et la Métropole, pour pousser les entreprises à créer des usines locales et créer de l'emploi.



Ma question est qui va investir localement, pour nous fournir à un prix local, des produits actuellement importés de la Métropole ?



Devrions nous attendre indéfiniment que des investisseurs locaux, puisque vous dites que c'est à nous de nous en sortir seuls, franchissent le pas ?



Mais nous simples citoyens, nous devons subir les conséquences d'un contexte insulaire, et restés limités à consommer ce qu'on veut bien nous importer, et toujours plus cher, sans avoir de choix ?



Est-ce cela la continuité territoriale et avoir l'égalité entre Dom-Tom et la Métropole ?



Avec 25% de chômage, et des prix exorbitants, le manque de transport en commun, comment espérer prospérer dans ces conditions ?" - Younous M.







"J’ai une question assez majeur et je pense pour tout les Réunionnais qui sont en poste en Métropole. Pour les Réunionnais et Réunionnaises qui sont en poste en tant que fonctionnaire, quels moyens pourraient vous donner pour pouvoir avoir une mutation à La Reunion dans les Dom-Tom plus rapidement?



Je parle pour La Réunion, car pour une personne née dans les Dom-Tom qui est affectée en Métropole, il faut attendre 10 à 15 ans minimum pour pouvoir avoir une mutation. Face à ça on a le manque de la famille, on vit mal, c’est pas facile pour les Dom-Tom qui sont en Métropole qui veulent tant rentrer chez eux." - Anonyme



"Que comptez vous proposer pour le BTP a la réunion? Au niveau des paiements, du travail dissimulé, des malversations et des charges." - Sandrina

"Comment peut-on demander un travail de qualité aux enseignants en n'augmentant constamment les missions qui leur sont confiées (2nd degré : adaptation aux réformes, changement constant Parcoursup, formation sur les périodes de congés ou sur le temps de préparation des cours ou des corrections, prise en compte individualisée de l'élève avec 30 élèves différents à chaque cours multiplié par 4 classes = 120)



Comment peut-on faire des cours de qualité une fois qu'on a soustrait les temps de réunion pour orientation, projet mobilité des jeunes, une casse sur les systèmes de retraite en défaveur des enseignants, lorsque l'on s'investit dans les différentes instances de l'établissement CA, commission permanente, CHSCT, Conseil de discipline, conseil de classe, cvl, cesc, lorsque des périodes scolaires ne prennent plus en compte le rythme de l'enfant avec 8 semaines de cours, lorsqu'aucun décalage de calendrier n'est fait quand nous avons les fortes chaleurs mais qui ne s'appellent pas canicule ?" - L’inconnu



"Je suis un jeune diplômé. Bac+5 de Sciences Po Aix. Et je suis spécialisé en droit de l'union européenne. Je suis revenu à La Reunion après avoir obtenu un stage à la Prefecture des TAAF à St-Pierre comme 'Chef de Cabinet' de la Préfecture des TAAF...



Vous avez promis l'égalité lors de votre campagne mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, Monsieur le President, que promettez vous aux jeunes Réunionnais surqualifiés? - Yannick

"Par quelles mesures simples et concrètes comptez vous améliorer la politique locale et nationale pour assurer un meilleur équilibre familial homme-femme-enfant " - BARSAMIAN Bernard Président ASSOCIATION PAIRE 2 COEURS

