Vos plus beaux déguisements d'Halloween !

C'est le jour pour se lâcher. Ou plus exactement la nuit de tous les excès ! Avec modération évidemment. La fête d'Halloween qui nous vient des Etats-Unis s'ancre un peu plus chaque année dans nos habitudes festives de ce dernier jour d'octobre. Entre superstition et bonbons, Halloween est surtout le moment idéal pour avoir de l'imagination en cuisine avec des recettes originales à base de citrouille ou de l'imagination sur le plant vestimentaire. Pour le coup, tous les excès sont permis et vous en êtes la preuve. Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation de partager avec les autres Zinfonautes vos déguisements d'Halloween 2021. En voici un florilège. Par LG - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 10:11