Vos photos et vidéos de Batsirai ce jeudi après-midi !

Un message d'un Zinfonaute depuis la Grande chaloupe : "Plus de réseau téléphone mobile (ou très peu, restreint à de petites zones et capte très mal), des arbres sont tombés sur des câbles. Courant, Internet, on a plus rien depuis hier 22h. Il y a des câbles qui traînent par terre, on ne peut même pas prévenir Orange ou je ne sais qui car il n'y a pas de réseau téléphonique. J'ai pu vous envoyer ces vidéos en sortant de chez moi et trouver un endroit où on capte vite fait !"



Voici ses vidéos :