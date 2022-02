A la Une . Vos photos et vidéos de Batsirai ! La nuit arrive et la crainte aussi

Vous êtes toujours debout malgré l'heure tardive et vous en profitez pour nous envoyer vos photos de la journée de mercredi. Grâce à vos contributions, vous faites partager à tous les Zinfonautes les conditions météorologiques aux quatre coins de l'île. La preuve encore une fois avec ce nouveau florilège arrivé en toute fin de nuit ce mercredi. On commence par les photos prises par Maïté au bassin Bras sec à la rivière Langevin puis au débarcadère à la Marine Langevin : Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 23:32

Vos photos et vidéos de Batsirai !











La nuit est tombée et il est formellement interdit de sortir de chez soi. A l'abri de votre habitation, vos contributions sont malgré tout très parlante de la dégradation des conditions météo au fil des heures, selon les micro-régions. Voici un aperçu de la situation à la Providence Saint-Denis cette nuit de mercredi. Merci à Antonio :



Ces quatre prochaines photos ont été prises par Maxime depuis le bord de mer de Saint-Denis :





Sous le tablier de la 4 voies de la route du littoral en face de la Grande chaloupe, la même voiture (visiblement abandonnée) photographiée il y a quelques semaines prend un bain. Merci à Julien pour les vidéos sur ce secteur :



Les guirlandes de Noël qui décorent encore certaines entrées de maisons vont-elles résister à Batsirai ? Merci à un contributeur depuis la Montagne à Saint-Denis :