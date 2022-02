A la Une . Vos photos et vidéo de Batsirai ce jeudi matin !

Vous continuez de nous adresser vos images capturées depuis le confort de votre domicile et surtout sans prise de risque. Merci à tous pour les photos d'hier que vous pouvez retrouver en cliquant sur les liens plus bas. Place désormais à vos images prises depuis le lever du jour, bien grisonnant dans l'Ouest et bien "soufflant" dans le Nord, l'Est et le Sud. Commençons par le calme dans le ciel de Piton Saint-Leu (photo de Claire), mais jusqu'à quand ?.... Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 10:57

Comme tous ces Zinfonautes, vous pouvez nous envoyer vos photos sur contact@zinfos974.com, la page Facebook Zinfos974 ou via l'application Zinfos974



Voici un aperçu des dégâts provoqués par les rafales de Batsirai dans les hauts de Sainte-Marie entre ravine Coco et Montée Sano. Merci à Rosane :





Le temps à Cilaos. Merci à Emilie :



Vue sur le port et le boulevard de Saint-Pierre avec ces images de Brina :