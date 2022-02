A la Une .. Vos images du cyclone Emnati

Envoyez-nous vos photos et vidéos ! Soyez prudents, respectez les consignes de sécurité et surtout ne vous mettez pas en danger. Commençons par une photo prise par Lionel avec la houle dans le nord de l’île : Par LG - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 23:12

Merci à Tayyib, déjà contributeur durant Batsirai, qui nous partage ses prises de vue de la rivière d'Abord à Saint-Pierre :





​Elodie est également fidèle à Zinfos. Après ses photos durant Batsirai, voici un nouveau cliché qu'elle nous envoie depuis Trois mares Dassy ce dimanche en fin de journée :

​On reste sur le registre du ciel tourmenté avec cette belle prise de Loïc à 17h depuis le port de Saint-Pierre :

​Alerte orange dans le ciel de l'ouest ce dimanche après le coucher du soleil. De belles couleurs apportées par Emnati ou plutôt par le volcan Hunga tonga ? Un peu des deux sans doute... Merci à David, un habitué de Zinfos :