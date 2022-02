A la Une . Vos images : Batsirai, ce n'est pas fini pour tout le monde !

L'alerte rouge sera levée à 9H mais cela ne signifie pas la fin du très mauvais temps dans certains secteurs de l'île. Les hauts de l'île notamment continuent de subir les rafales apportées par Batsirai. A leur réveil ce vendredi, les Réunionnais découvrent l'étendue des dégâts sur la végétation notamment. Restez prudents, même après la levée de l'alerte rouge. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 08:13

Comme Alix depuis Bois Court où le vent souffle fort encore, vous pouvez nous envoyer vos photos et vidéos sur contact@zinfos974.com, la page FB Zinfos974 ou via l'application Zinfos974 sans vous mettre en danger.

Une vidéo montée par Eddy :

Les deux vidéos à suivre ont été filmées par Dom' depuis Saint-Gilles. On y voit l'impressionnant débit de la cascade du bassin Cormorans :