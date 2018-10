Vos assurances auto et habitation devraient augmenter l'an prochain

Votre assurance automobile va probablement vous coûter plus cher l’année prochaine, de l'ordre de 1 à 2% selon le journal Les Echos. Et peut-être même un peu plus...



C'est le cabinet de consultants Facts & Figures, cité par Les Échos, qui estime ces augmentation dans une fourchette de 1 à 2%.

Et elles pourraient également toucher les assurances habitation dans les mêmes proportions similaires.



Mais il ne s'agit là que de hausses moyennes. Facts & Figures estime que dans le pire des cas, elles pourraient aller jusqu’à +5%.



Pas sûr que la pilule passe facilement du côté des assurés qui auront du mal à comprendre, eux à qui on avait assuré que les baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes départementales allait provoquer une diminution du nombre d'accidents, et donc une baisse de leurs assurances...