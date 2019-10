Vols retardés: Les passagers n'auront plus à prouver leur embarquement pour être indemnisés

Bonne nouvelle pour les passagers aériens. Les clients dont les vols ont plus de 3 heures de retard n’auront désormais plus à prouver leur présence à l’enregistrement pour espérer obtenir un dédommagement. C'est en effet ce qu'il ressort de l'ordonnance motivée rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 24 octobre dernier, celle-ci estimant qu'il fall ait tenir compte de l’évolution numérique en matière d’enregistrement.



Une décision importante pour les passagers français puisqu'au niveau national, la Cour de cassation avait considéré à plusieurs reprises que les passagers devaient prouver leur présence à l’enregistrement, voire à l’embarquement. Ce sur quoi les compagnies aériennes se fondaient pour refuser le paiement des indemnisations (prévu par le règlement CE n°261/2004) à des passagers qui n'avaient pas fourni leur carte d'embarquement. Ce ne sera désormais plus possible, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne s’imposant à la Cour de cassation.



Pour échapper au paiement de l'indemnité, les compagnies devront désormais démontrer que les passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé. De quoi faciliter les démarches !