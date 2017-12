A la Une .. Vols et tentatives de vols à St-Leu: "Le coupable idéal" relaxé

Il a clamé son innocence de son interpellation à sa présentation devant les juges ce lundi au tribunal de St-Pierre.



Dimitri, 26 ans, est accusé de vols et tentatives de vols dans son quartier de St-Leu. Les faits remontent à la nuit du 13 au 14 décembre dernier. Un individu dérobe, en passant par une fenêtre de la cuisine, un sac à main contenant 130 euros en liquide et différents papiers mais aussi une sacoche. Durant cette nuit, l’homme enchaine les petits larcins. Il s’introduit dans une maison dont la baie vitrée n’est pas verrouillée pour y voler une carte bancaire et tente la manoeuvre dans un autre logement, mais cette fois-ci sans succès. Dans un jardin, il volera alors une chemise Lacoste étendue sur une corde à linge. Mais alerté par le bruit, le propriétaire sort et décide de suivre le malfrat jusqu’à chez lui, là où habite Dimitri, sa mère et son petit frère.



Interpellé le 15 décembre sur son lieu de travail en possession d’un poing américain, arme de catégorie D, Dimitri continue de nier, "j’étais malade ce soir-là, je ne suis par sorti". Tous dans le quartier connaissent le jeune homme et son parcours judiciaire chargé pour avoir déjà été condamné 19 fois dont douze pour vols. Dimitri est d’ailleurs sorti de prison en juin et son bracelet électronique lui a été retiré en septembre dernier.



"Les éléments présentés ne collent pas"



La prison où le jeune homme a subi les pires violences. Depuis il a trouvé un "ti contrat " à la mairie de St-Leu et dit avoir beaucoup de projets . Alors de retour en détention samedi dernier, le mis en cause va tenter une nouvelle fois de se suicider en s'entaillant les veines.



"Je me sens impuissant ", a-t-il déclaré hier à la barre, jugé en comparution immédiate. Des témoignages, des images de vidéosurveillance et son identification sur photo, le parquet a requis un an de prison ferme, deux ans de mise à l’épreuve, la révocation d’un précédent sursis et l’obligation de suivre des soins.



Pour sa défense, Me Jean-Maurice Nassar, " l'on veut faire de Dimitri un coupable idéal". Le prévenu n’est pas reconnaissable sur les clichés de la vidéosurveillance, les objets dérobés n’ont pas été retrouvés et victimes comme témoins connaissent déjà Dimitri, "les éléments présentés ne collent pas", a-t-il plaidé.



En l'absence d'éléments probants, Dimitri a été relaxé pour les accusations de vols et tentatives de vols. En revanche, il a été condamné à 3 mois de prison ferme aménageables pour port d’arme, son précédent sursis n’a pas été révoqué. Une chance pour ce père de 6 enfants de consolider son avenir. PB Lu 1111 fois





