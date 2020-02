Vols et faux chèques : Ils se font plaisir dans les restos et boutiques

Deux dalons ont décidé de se faire plaisir pendant deux mois. Il y a maintenant un an, les deux Dionysiens avait falsifié des chèques volés pour les utiliser dans les restaurants, stations et magasins de Sainte-Marie, Saint-Denis, du Port et de Saint-Paul. Les repas dans les restaurants et fast food, l’essence dans les stations et les habits de sport dans les boutiques ne manquaient pas. Le plus souvent, les montants n’excédaient pas 30 euros, pour éviter que les chèques ne soient contrôlés. Mais parfois ils se livraient à des petites folies à 400 euros pour leur accoutrement sportif.



Leur élan de shopping a malgré tout été écourté lorsque l’un d’eux est arrêté en flagrant délit en train de dégrader une voiture dans un parking à Saint-Denis. En effet, le voleur s’introduisait dans les voitures pour y voler leur contenu.



Ce dernier nie avoir touché aux autres voitures dégradées du parking. Il affirme n’avoir visé qu’un seul véhicule pour une histoire de vengeance après un désaccord avec un automobiliste sur la route.



Ce mardi, alors que les deux hommes sont jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, les magistrats n’y croient pas. Et son dalon affirme n’avoir rien avoir avec les chèques falsifiés. "Pour les vols d’accord, mais les chèques je connais pas ça moi", assure-t-il. Les habits de sport volés avaient toutefois été retrouvés dans ses affaires en prison.



Les deux hommes sont déjà incarcérés pour d’autres faits. En effet leurs casiers judiciaires respectifs comptent plusieurs condamnations. Leurs sorties étaient prévues en avril et août de cette année. Ils resteront donc plus longtemps. Six mois de plus pour l’un, 4 mois pour l’autre.