Vols en série: Des aveux après trois jours de garde à vue

Les deux individus interrogés à la Caserne Vérines depuis mardi seraient passés aux aveux au bout de trois jours de garde à vue, rapporte le Quotidien. Les deux hommes de 25 et 30 ans, interpellé par le GIGN à leurs domiciles, reconnaîtraient une série de vols dans des commerces et habitations.



Pour rappel, les derniers mois ont été marqués par les braquages du super U de Saint-Paul et de la Station Total de la route des Tamarins, ainsi que le cambriolage du magasin Weldom de Saint-Leu et de l'enseigne Trois Brasseurs. Selon le Journal de l'Ile, il semblerait toutefois qu’aucun fait de vol à main armée ne soit pour le moment porté à la procédure, ce qui exclurait les braquages.



Le juge d'instruction décidera ce vendredi de leur avenir judiciaire.