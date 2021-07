Vols de vanille : Les producteurs tirent la sonnette d’alarme

Un producteur de vanille doit patienter trois ans avant qu’un pied donne ses premiers fruits. Un travail de longue haleine qui est parfois réduit à néant, a dénoncé ce lundi Alix Marde, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), aux côtés de Jimmy Péribé, président de Pro Vanille.



Et pour cause, les vols de vanille ne cessent de se multiplier ces dernières années. D’ordinaire, 12 tonnes de vanilles vertes sont récoltées par an. En 2020, seules cinq tonnes ont pu être récoltées.



Pour tenter d’enrayer cette spirale infernale, les producteurs pourraient poinçonner les gousses de vanille, mais cette pratique peut favoriser l’apparition de champignons.



Ces derniers se sont donc parés de caméras de surveillance installées dans les forêts. Un partenariat avec la gendarmerie a également été signé avec la FDSEA afin d’accentuer les rondes sur l’ensemble des productions de vanille à Saint-Philippe.



Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de ces nombreux vols.