Vols de diamants: Du sursis pour l'ex-compagne de Bruno Cohen

L’ex-compagne de Bruno Cohen a été condamnée, hier, à 8 mois de prison avec sursis pour vol. Les suites de la séparation entre la gérante d’une société de spectacle et le patron de la SFER se sont déroulées devant la justice, indique la presse écrite.La maison de l’homme d’affaires a été cambriolée en avril 2017 alors qu’il se trouvait en Chine. Ont été dérobés: un ordinateur, une enceinte, deux lits, divers bibelots et deux diamants. Zakia A. a reconnu les faits et expliqué pour sa défense avoir besoin d’argent puisque son ex-compagnon lui avait coupé les vivres.Sur les 52 000 euros de préjudice matériel, l’avocat de Bruno Cohen a obtenu la moitié et 1 000 euros de préjudice moral. Des accusations d’agressions sexuelles sur la fille de son ex pèsent également sur l’ancien candidat à la présidence de la CCIR. Elles constitueront le prochain volet judiciaire de cette rupture amoureuse, note le JIR.