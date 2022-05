A la Une . Vols de bouteilles d'huile : Garde à vue prolongée pour 2 employés de la SPHB

Les deux hommes ont été interpellés ce mardi soir par les policiers de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte pour vols aggravés. Par PB-GD - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 18:04





Un responsable de la Société de Production des Huiles de Bourbon (SPHB) implantée à Saint-Pierre a eu des soupçons suite à la disparition de plusieurs bouteilles.



Des soupçons qui se sont confirmés ce mardi soir quand il a surpris deux des employés charger des caisses de bouteilles dans leur véhicule.



Alertée, la police a placé les deux employés de 38 ans et 63 ans en garde à vue. Une garde à vue prolongée ce mercredi. Une enquête est ouverte pour vols aggravés par deux circonstances, en réunion et dans un entrepôt de marchandise.



L'enquête, confiée aux services de police de Saint-Pierre, doit déterminer l'ampleur et d'éventuelles complicité. Des perquisitions sont en cours. Les deux hommes étaient jusqu'à présent inconnus de la justice. La guerre en Ukraine, les difficultés d’approvisionnement mais surtout la crainte de manquer crée la pénurie d’huile. A la vue de ces chariots remplis de dizaines de bouteilles et des prix qui ont rapidement flambé, certains y ont vu de quoi mettre du beurre dans les épinards. Les trafics ont ainsi fleuri notamment sur les réseaux sociaux.Un responsable de la Société de Production des Huiles de Bourbon (SPHB) implantée à Saint-Pierre a eu des soupçons suite à la disparition de plusieurs bouteilles.Des soupçons qui se sont confirmés ce mardi soir quand il a surpris deux des employés charger des caisses de bouteilles dans leur véhicule.Alertée, la police a placé les deux employés de 38 ans et 63 ans en garde à vue. Une garde à vue prolongée ce mercredi. Une enquête est ouverte pour vols aggravés par deux circonstances, en réunion et dans un entrepôt de marchandise.L'enquête, confiée aux services de police de Saint-Pierre, doit déterminer l'ampleur et d'éventuelles complicité. Des perquisitions sont en cours. Les deux hommes étaient jusqu'à présent inconnus de la justice.