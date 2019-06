Vols chez Quick et Vito: Le parquet obtient une peine plus lourde pour le récidiviste

Ryan D, 20 ans, ne va pas s’en sortir comme ça. C’était la position du parquet en décembre dernier. Condamné pour deux vols et une tentative à un an de prison avec sursis, sa peine était jugée insuffisante par le procureur. Ayant requis un an ferme, le parquet avait donc fait appel.



Les premiers faits remontent au 15 août 2018. Cette nuit-là, Ryan D. se rend à la station Vito à Saint-Benoît pour dérober la caisse. C’est ensuite au tour du fastfood "Navna" dans la même ville. Deux jours plus tard, c’est l’alarme du Quick de Sainte-Marie qui résonne. Le coffre-fort a été fracturé.



C’est avec son oncle que Ryan D. a procédé aux vols. Son ADN est retrouvé sur place. Selon lui, il s’y trouvait par hasard et était sous l’effet d’ecstasy, expliquant ses actes. Mais il n’en est pas à son premier coup. Les faits sont commis alors qu’il est en sursis. Son casier compte en effet quatre condamnations. Il est d’ailleurs actuellement incarcéré pour un vol en réunion.



Sa sortie de détention était prévue pour le 24 juillet prochain ; un séjour en prison qui pourrait être rallongé. La cour d’appel l’a condamné ce jeudi à un an de prison ferme. Mais son enfance difficile – sa mère qui l’a enfanté à l’âge de 15 ans et sa jeunesse passée entre foyers et familles d’accueil – a peut-être amadoué les magistrats qui ont rendu la peine aménageable.