Vols annulés vers Maurice : Air Austral fait le point

En raison des conditions fortement dégradées à l'île Maurice, dûes à l'approche de la forte tempête tropicale Calvinia, les autorités de l'île Maurice ont pris la décision de fermer totalement l'aéroport de Plaisance pour la journée de ce lundi 30 décembre 2019.



En conséquences, la compagnie Air Austral se voit contrainte de procéder à l'annulation de ses vols de/vers Maurice de ce jour.



Sont concernés les vols suivants :



Réunion - Maurice :



* Le vol UU108 prévu à 16h00 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU124 du mardi 31 décembre 2019. Décollage prévu à 07h00 heure locale



* Le vol UU104 prévu à 16h30 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU124 du mardi 31 décembre 2019. Décollage prévu à 07h00 heure locale



Maurice - Réunion :



* Le vol UU109 prévu à 18h15 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU121 du mardi 31 décembre 2019. Décollage prévu à 13h25 heure locale



* Le vol UU105 prévu à 18h30 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU125 du mardi 31 décembre 2019. Décollage prévu à 08h30 heure locale



Maurice - Pierrefonds :

* Le vol UU119 prévu à 09h50 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU125 du mardi 31 décembre 2019. Décollage prévu à 08h30 heure locale





Les passagers impactés seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral par SMS et/ou E-mail.



Durant toute la phase cyclonique, la compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. Son centre opérationnel de contrôle restera actif et assurera une veille permanente, afin de garantir des conditions optimales de reprise d’activité et limiter au maximum l’impact des perturbations.