A la Une . Vols annulés: Les compagnies aériennes sommées de rembourser les billets Les compagnies aériennes sont nombreuses à proposer des avoirs ou le report des billets d’avion aux passagers, suite aux nombreux vols annulés en raison de la crise sanitaire. Mais la commission européenne vient de les rappeler à leurs obligations dans ses recommandations pour la relance du tourisme: les billets doivent être remboursés lorsque les passagers en font la demande. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 20:25 | Lu 2958 fois





Au vu de la crise économique qui se prépare, conséquence de la pandémie, de nombreuses compagnies aériennes ont alors proposé des avoirs ou le report du billet d’avion, aux passagers concernés, refusant parfois de les rembourser.



Mais voilà, cette pratique est illégale selon le droit européen, et





Ce mercredi, la Commission Européenne est venue confirmer pour la troisième fois ce mois-ci que les transporteurs aériens doivent rembourser tous les passagers qui en font la demande, comme l’indiquent nos confrères du journal Les Echos.





Les compagnies du secteur font pourtant des pieds et des mains pour ne pas avoir à rembourser les quelques 9,2 milliards d’euros de billets non utilisés en Europe, affirmant qu’ils n’en ont pas les moyens.





La commission a rappelé la réglementation européenne dans le cadre de ses recommandations pour la relance du tourisme sur le vieux continent: le coût total du billet doit être remboursé dans les 7 jours suivant la demande du passager dans le cas du transport aérien.





Pour ce qui est des avoirs, ceux-ci peuvent être proposés à la place du remboursement, à la condition que le passager l’accepte. Les avoirs ne peuvent être imposés comme cela est fait actuellement en toute illégalité.



Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, on ne compte plus le nombre de vols annulés. Que ce soit en raison de la fermeture des frontières, des aéroports ou des restrictions de déplacement des populations, des milliers et des milliers de passagers sont restés cloués au sol dans le monde et à La Réunion.Au vu de la crise économique qui se prépare, conséquence de la pandémie, de nombreuses compagnies aériennes ont alors proposé des avoirs ou le report du billet d’avion, aux passagers concernés, refusant parfois de les rembourser.Mais voilà, cette pratique est illégale selon le droit européen, et l’association UFC-Que Choisir a déjà mis en demeure plusieurs dizaines de compagnies, dont cinq desservent La Réunion Ce mercredi, la Commission Européenne est venue confirmer pour la troisième fois ce mois-ci que les transporteurs aériens doivent rembourser tous les passagers qui en font la demande, comme l’indiquent nos confrères du journal Les Echos.Les compagnies du secteur font pourtant des pieds et des mains pour ne pas avoir à rembourser les quelques 9,2 milliards d’euros de billets non utilisés en Europe, affirmant qu’ils n’en ont pas les moyens.La commission a rappelé la réglementation européenne dans le cadre de ses recommandations pour la relance du tourisme sur le vieux continent: le coût total du billet doit être remboursé dans les 7 jours suivant la demande du passager dans le cas du transport aérien.Pour ce qui est des avoirs, ceux-ci peuvent être proposés à la place du remboursement, à la condition que le passager l’accepte. Les avoirs ne peuvent être imposés comme cela est fait actuellement en toute illégalité.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur