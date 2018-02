Vols à la roulotte: Plus de 40 touristes dévalisés par un groupe de jeunes

"Les touristes ont plein de trucs"… C’est ce que se disaient ces cinq jeunes qui ont été bien actifs entre novembre 2016 et janvier 2017. À Saint-Paul, Boucan Canot, l'Éperon, Montroquefeuil, la Saline et sur le parking du bassin Cormoran sur la route du Théâtre, plus de 40 personnes ont retrouvé une vitre de leur véhicule cassée et leurs affaires dérobées. Pour la plupart, il s’agissait de voitures de location de touristes.



Trois majeurs comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce jeudi pour vol aggravé. L’un d’eux a un casier judiciaire qui compte plusieurs condamnations pour vol. Les deux autres n’ont pas encore eu de condamnation.



La procureure Valérie Mascarin soulève le "caractère très méthodique avec un mode d’emploi mis en place" et rappelle l’utilisation de gants, d’un brise-vitre...



Les deux meneurs ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis. Ayant effectué 10 et 12 mois de détention provisoire, ils seront libérés. La jeune femme qui faisait partie du groupe a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Ils devront également indemniser les victimes.