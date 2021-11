Vols Métropole-Réunion : S.Lecornu annonce le retour des tests Covid obligatoires

Sébastien Lecornu s'est exprimé lors ce mercredi 24 novembre lors d'une séance publique au Sénat. Il répondait à une question posée par l'ancien ministre et actuel sénateur, Victorin Lurel au sujet des conséquences de la nouvelle vague de coronavirus dans l'Hexagone pour les territoires ultra-marins.Le ministre des Outre-Mer a annoncé à ce sujet : "Nous allons sans tarder rétablir les tests avant embarquement pour les personnes vaccinées ou non qui se rendent de l'Hexagone vers les territoires d'Outre-Mer."Pour rappel, les tests déjà de nouveau obligatoires pour les vols au départ ou à destination de La Réunion et des autres territoires de la zone océan Indien